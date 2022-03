Ukraine : Auchan visé par un appel au boycott lancé par le chef de la diplomatie

Dans une interview au Journal du Dimanche, le PDG d'Auchan Retail International, Yves Claude, a annoncé que la chaîne avait décidé de se maintenir en Russie, même s'il y prévoit des pertes pour 2022. "Partir serait imaginable sur le plan économique, mais pas du point de vue humain", a-t-il justifié, alors qu'Auchan est présent en Russie depuis une vingtaine d'années et y emploie 30.000 personnes. "Il est facile de nous critiquer, mais nous on est là, on fait face et on agit pour la population civile", a-t-il expliqué, précisant ne pas vouloir priver ses salariés, dont 40% sont actionnaires, de leur emploi, et ses clients de leur pain quotidien.