REPORTAGE - Guerre en Ukraine : après le retrait russe, des villages exsangues

Dans ce quartier ravagé par les bombardements et les tirs d'artillerie, nous rencontrons ensuite Katarina, 73 ans, qui affirme que sa maison a été pillée par les soldats russes. De sa maison où elle vit seule, il ne reste que des décombres. Depuis plus d'un mois, elle cuisine sur un feu improvisé dans sa cour, et se lave dehors avec l'eau de pluie. Elle ne dort plus que dans sa cave, sans électricité. "Je n'ai plus que mon petit-fils (...), il est resté avec moi pour m'apporter de l'eau et de la nourriture, car je ne peux plus rien faire seule". Tous ces témoignages de la vie sans occupation russe, que recueillent notamment des ONG, documenteront plus tard des enquêtes pour crimes de guerre.