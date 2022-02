Ukraine : attaque massive des Russes

Combien de temps vont-ils tenir ? À Tchernobyl, la question ne se pose plus. La ville et sa centrale sont ce soir aux mains des Russes. Depuis ce jeudi matin, toute l'Ukraine a été bombardée et la Russie a un plan bien précis, détruire les infrastructures militaires ukrainiennes et cibler les aéroports, même au cœur des villes. Les sirènes retentissaient à Kiev et partout en Ukraine. À Tchouhouïv, un immeuble résidentiel a été frappé de plein fouet par des missiles, tuant au moins un civil et en blessant plusieurs autres.