Guerre en Ukraine : Aurore Bergé appelle à "l'unité nationale et européenne"

Face à cette attaque qui a pris de court la communauté internationale, elle a souligné l'importance d'une "unité nationale et européenne". "On doit absolument faire preuve d'unité nationale face à ce qui se passe, je crois que c'est une absolue nécessité au regard des enjeux", a affirmé la députée yvelinoise. "C'est l'avenir de la France, de l'Union Européenne, du continent européen qui sont aussi en jeu", a-t-elle poursuivi, s'attaquant à ceux qui selon elle, font preuve de "cynisme" et ont des réactions "distanciées" face à la crise ukrainienne, sans les nommer.

Aurore Bergé a estimé que l'Union européenne a été "au niveau" et a "démontré sa force" par les sanctions "prises en 24 heures" contre la Russie et le conseil européen commandé ce jeudi soir. "C'est une réaction coordonnée et concertée qui ne laisse pas passer l'attitude du président russe", a-t-elle lancé, soulignant que le conflit concernait l'Europe puisqu'il est "à nos portes".