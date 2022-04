Ukraine : au cœur de Marioupol dévastée

Dans la rue, nous voyons de nombreuses personnes âgées, désemparées et perdues, devant un point d'aide humanitaire russe qui vient d'arriver. Un peu plus loin, un homme transporte le corps calciné d'un membre de sa famille. Dire qu'on est encore vivant à ses proches est essentielle ici, mais il n'y a plus de réseau de téléphone. Il y a quelques jours, une habitante nous a demandé d'appeler sa fille qui vit à Strasbourg pour la rassurer. Nous revenons la voir chez elle avec un message enregistré de sa fille. Nadia est submergée par l'émotion, mais elle nous confie aussi qu'elle voudrait se réveiller et croire que cette guerre est terminée.