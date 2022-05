Ukraine : ce que l’on sait des dix nouveaux biens d'oligarques russes gelés en France

À Saint-Jean-Cap-Ferrat, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, six villas ont ainsi été identifiées et gelées. Un coup porté au portefeuille de ces oligarques par les enquêteurs, qui cherchent à bloquer tous les fonds dont ils disposent en France, y compris dans les banques. "Ces personnes-là n'ont plus accès à leurs comptes bancaires : ils ne peuvent pas retirer de l'argent, ni faire des chèques ou utiliser leur carte bancaire sur ce compte-là", explique l'avocat Me Ardavan Amir-Aslani.

En sus de dizaines de millions d'euros de yachts, d'hélicoptères et d'œuvres d'art bloqués, la Direction générale des Finances Publiques a aussi immobilisé pour l'heure plus de 24 milliards d’euros d’avoirs russes en France. Une centaine d'enquêteurs de la "task force" du ministère de l'Économie restent mobilisés pour continuer de les traquer.