Ukraine : ces 115 militaires russes qui ont refusé le combat

Cette histoire confirme ce dont on se doute selon lequel le moral des troupes russes n'est pas bon, la motivation n’y est pas. D’ailleurs, l’Institute for the study of war en faisait état, il y a quelques jours : “Les troupes russes en Ukraine n’ont pas le moral et ne sont pas disciplinées. Elles n’obéissent pas aux ordres des grands généraux. Les forces russes proches de Zaporijia se plaignent de l'inefficacité des opérations dans la région, abuseraient de l’alcool et tireraient sur leur propre véhicule afin d’éviter d’aller au front”.