VIDÉO - "Cette guerre est inutile" : un ancien soldat russe brise l'omerta

"J'ai du mal à dire comment pourrait-on demander pardon (pour cette guerre), a poursuivi le soldat. On peut le faire si, par exemple, on marche sur le pied de quelqu'un. Là, si on le fait, personne ne le prendra au sérieux." Il l'assure, une majorité des soldats avec qui il était "ne voulaient pas aller en Ukraine, ils n'ont pas pu l'éviter. Ils sont obligés de respecter ce choix. À titre personnel, je considère que cette guerre est inutile, qu'elle ne rapportera rien de bien ni à l'Ukraine ni à la Russie. Elle se terminera un jour, reste à savoir combien de morts elle fera."