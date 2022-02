VIDÉO - Crise ukrainienne : dans le Donbass, les civils font face aux bombardements

Un jour malheureusement comme un autre… Depuis de longs mois, le Donbass est au cœur des tensions entre Russes et Ukrainiens. La situation s'est encore dégradée depuis le début de la semaine après la reconnaissance par Moscou des régions séparatistes de Louhansk et Donetsk. Sur place, les locaux sont harcelés par les bombes et obus russes.

Dans la petite localité de Marinka, il était 18h lorsque les bombardements quotidiens ont commencé. L’obus a éclaté au-dessus du salon et surtout de la chambre à coucher de Maria, 14 ans. "Elle a quitté la pièce juste avant que ça n’explose", témoigne l'un de ses proches au micro de TF1. La jeune fille a eu le temps de se mettre à l'abri, in extremis, dans un réduit du sous-sol.