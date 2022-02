Ukraine : dans le Donbass, les pro-indépendantistes sont soulagés

Dans cette République séparatiste, où trône de gigantesques slogans pro-russes, on parle russe, on utilise les roubles... Bref, on vit comme en Russie. Alors, l'indépendance, c'était un souhait pour de nombreux habitants. Elena, nous l'avons rencontré il y a quelques jours. Elle nous disait son attachement à la Russie, Alors aujourd'hui, elle est heureuse. Mais cet enthousiasme ne se perçoit pourtant pas dans les rues de Donetsk, désertées aujourd'hui. Roman reste très prudent après l'annonce du président russe.