Ukraine : des craquements dans la censure en Russie ?

Yegor Polyakov, ancien chef du service économie de Lenta.ru, et Alexandra Miroshnikova, sa collègue, ont décidé de publier conjointement sur le site pro-Kremlin 40 articles à charge contre Vladimir Poutine, avec un ton très direct. On y lit par exemple "Vladimir Poutine a menti sur les plans de la Russie en Ukraine". Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.