Ukraine : en France, la guerre au cœur des conversations

Toulouse est jumelée avec Kiev depuis presque 50 ans. Sur la façade du capitole, les couleurs ukrainiennes côtoient les drapeaux français et européens. Et quand on interroge les Toulousains, ils expriment leur peine face à ce drame si proche. Selon un Toulousain interrogé par l’équipe de TF1, "c’est surtout un grand désarroi, on se retrouve isolés et impuissants face à une population qui va se faire massacrer."