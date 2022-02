Ukraine : face à face sur la ligne de front

"Au pied de chaque pylône électrique, il y a une position ennemie. Les séparatistes attaquent une fois par jour, surtout le soir et la nuit, pour nous provoquer et nous forcer à tirer en retour. On ne répond pas, car c'est juste pour repérer nos positions", témoigne le sergent-major Fogot, soldat ukrainien. Ces dernières semaines, le front s'est calmé. il n'y a plus de tirs d'obus. Mais pas de relâchement. Dans cette guerre de positions, les soldats savent que le jeu diplomatique peut à tout à moment bouleverser leur quotidien.