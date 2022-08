Ukraine : frappe meurtrière le jour de la fête nationale

Une salve de roquettes a pris par surprise les voyageurs d'un train à Tchapline. Les quatre wagons s'embrasent. C'est un carnage, une fois de plus. Ce jeudi matin, le bilan s'élève à au moins 25 morts et une trentaine de blessés. Sans faire de détails, la frappe russe a visé la petite ville de Tchapline, située dans l'Est du pays, et le chemin de fer qui y passe. Dans la rue qui longe la voie ferrée, le déluge de feu a détruit toutes les maisons