Il joue du piano au milieu des ruines en Ukraine : ce que l'on sait de ces images sidérantes

Ce tweet, publié le 25 mars par un compte pro-ukrainien, cumule les 70.000 vues. "Quand la musique est plus forte que les roquettes : "Another love" (titre de la chanson, ndlr) joué au piano dans une maison détruite dans la région d'Izium Kharkiv. L'instrument a miraculeusement survécu aux bombardements et se tient maintenant au-dessus du gouffre." Seule information ici, la scène se déroulerait à Izioum, ville de l’est de l’Ukraine et longtemps occupée par l’armée russe. Aujourd’hui, les Russes ont déserté les lieux, laissant derrière eux une ville ravagée. Au moment de sa libération en septembre, des centaines de tombes avaient alors été découvertes, créant l’émoi et rappelant le massacre perpétré à Boutcha.

Mais cette vidéo est-elle récente ? Depuis deux semaines, elle se retrouve partagée aussi bien sur TikTok que sur Instagram, et notamment par un député ukrainien, Pavlo Suskho. S’il ne mentionne pas la ville d’Izioum, l’élu de la Rada évoque des "ruines d'un immeuble de plusieurs étages détruit par une bombe russe le 9 mars 2022". Et crédite un certain Anton Hursh comme étant l’auteur de la vidéo.