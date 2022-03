Ukraine : réfugié en France, un couple revient se battre à Lviv

Ils ont roulé deux jours et traversé l'Allemagne et la Pologne pour rentrer chez eux, en Ukraine. Cyril et Christina, respectivement Français et Ukrainienne, vivent à Lviv depuis 20 ans. Ils reviennent de la région de Troyes, dans l'Hexagone, où ils ont laissé leurs deux enfants en sécurité chez leurs grands-parents. Dans leur coffre, de la nourriture, des couches, des médicaments collectés en France. Ces dons serviront aux réfugiés et aux blessés à Lviv.

"On s'est focalisés surtout sur les médicaments et sur les affaires pour les bébés : du lait, des petits pots, des choses comme ça. Parce que c'est surtout ce qui manque ici", précise Christina.