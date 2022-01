Tensions en Ukraine : inquiétude grandissante

À Kiev, la capitale ukrainienne, les habitants se préparent à toute éventualité. Américains et Anglais n'excluent pas un conflit armé et font évacuer les familles de leur personnel diplomatique à Kiev. Dans cette affaire, le maître du Kremlin réclame à Joe Biden une promesse écrite de ne jamais laisser l'Ukraine entrer dans l'alliance militaire de l'Atlantique nord, l'OTAN. Et cela est inacceptable pour Washington qui envoie ses stocks d'armes et de munitions à l'Ukraine.