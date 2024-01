VIDÉO - Ukraine : Kiev aurait infligé un important revers à Moscou en détruisant deux avions de commandement

Kiev affirme ce lundi que deux avions russes ont été détruits au-dessus de la mer d'Azov. La perte de ces appareils serait un camouflet pour la Russie. Si Moscou n'a pas réagi, plusieurs médias ont relayé cette information.

Un coup d'éclat retentissant pour Kiev ? L'armée de l'air ukrainienne a affirmé, lundi 15 janvier, avoir détruit deux avions de commandement aéroportés russes, au-dessus de la mer d'Azov. Une information qui, si elle est confirmée, constituerait un coup dur pour la Russie : celle-ci assure depuis des mois qu'elle contrôle cette zone stratégique.

Première cible touchée : un Beriev A-50, un avion radar et de commandement aéroporté, équivalent des AWACS utilisés par l'Otan. Cet appareil d'une taille comparable à un avion de ligne ne comporte qu'une quinzaine de membres d'équipage. Un effectif léger, mais qui lui permet d'avoir un quartier général à bord pour superviser des opérations aériennes. Et ce, grâce à un radar, d'une portée de 600 km à la ronde, comme l'explique la vidéo en tête de cet article. En outre, il dispose d'un appareil capable de repérer des télécommunications ennemies. Son coût ? Plus de 330 millions de dollars. La Russie en posséderait entre 7 et 10.

"L'ennemi sera désormais privé de deux avions importants"

Ce revers pour Moscou ne se serait pas arrêté là. Puisque, quelques minutes plus tard, un second appareil aurait été touché, plus au sud, dans la mer d'Azov. Cette fois-ci un Iliouchine 22M, servant lui aussi de poste de commandement. Sa valeur est, là encore, considérable pour l'état-major : 310 millions de dollars. La Russie en aurait une dizaine dans sa flotte. L'appareil aurait été touché, mais il aurait réussi à éviter le crash en se posant à Anapa, dans le sud de la Russie. Les dommages seraient tels qu'il serait considéré comme "détruit", affirme le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Iouri Ignat : "Il ne peut pas être réparé". Le militaire a partagé une photo d'un avion, sérieusement endommagé.

Dans les rangs ukrainiens, l'heure est à la satisfaction. "L'ennemi sera désormais privé de deux avions importants", a réagi Natalia Gumenyuk, porte-parole de l'armée. Si très peu de détails ont filtré, deux hypothèses sont avancées sur l'origine de cette prouesse : celle de tirs de missiles par des avions ukrainiens, ou celle de tirs de missiles depuis le sol. Cette seconde piste est privilégiée par le Kyiv Post : le média s'appuie sur deux sources, confirmant que les défenses anti-aériennes sont à l'origine de deux frappes effectuées notamment grâce au célèbre Patriot américain. Une théorie privilégiée pour le premier avion. En revanche, le second aurait pu être touché par… un missile russe, tiré en riposte aux tirs ukrainiens.

Du côté de Moscou, l'heure est à la retenue. Interrogé à ce sujet lors d'un briefing avec la presse, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a botté en touche : "Nous n'avons pas d'informations" là-dessus, a-t-il éludé. Les médias russes, eux, sont plus prolixes concernant ces avions qui servent au renseignement, à l'identification de cibles et à la coordination des troupes. Plusieurs blogueurs militaires russes, généralement bien informés, ont confirmé pertes et dommages. Alexandre Kots, un correspondant de guerre fidèle au Kremlin, a ainsi évoqué sur sa chaîne Telegram un avion A-50 "tombé" et un IL-22 "sauvé".

La chaîne Telegram WarGonzo s'est, elle, émue de "la mort de nos combattants" s'agissant de l'A-50, et a affirmé également que le deuxième avion semblait avoir pu "atterrir", bien qu'endommagé. La chaîne Rybar, proche de l'armée russe et très suivie, a parlé dimanche soir d'un "jour sombre" pour les forces aérienne russes "si l'information est confirmée". Notamment car la Russie a revendiqué, à maintes reprises, disposer de la suprématie aérienne au-dessus de l'Ukraine. Celle-ci, sur le terrain, n'a jamais été pérenne ni totale.