Ukraine : l'opinion européenne fataliste, selon un sondage

Autre question posée dans cette étude : "Faut-il rejoindre le camp de pacifistes quitte à ce que l'Ukraine soit amputée d'une partie de son territoire ou à l'inverse aider l'Ukraine et donc punir la Russie et continuer la guerre ?". La plupart de ces dix pays ont penché plus du côté des pacifistes que des bellicistes, avec en tête l'Italie, l'Allemagne et la Roumanie. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.