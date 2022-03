Ukraine : la bataille de Mykolaïv

Située au sud du pays, Mykolaïv est une ville de 500 000 habitants sur la route entre Kherson, déjà aux mains des Russes, et Odessa. Forcément, la localité est un objectif de l'armée russe. Depuis quelques jours, Mykolaïv s'est vidée de ses habitants. Par ailleurs, des images tournées par les Ukrainiens autour de la ville témoignent de la résistance des combattants et de ce qui ressemble à une déroute des forces russes. Les images montrent des blindés hors d'usage en quantité et des pièces d'artillerie abandonnées.