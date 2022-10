Ukraine : la guerre des ponts

C'est ce qu'a fait l'armée de Kiev, pour freiner l'offensive russe au début du conflit. Mais après avoir reconquis des ponts entiers de territoires, il lui faut maintenant trouver des solutions pour circuler à nouveau. D'abord, en contournant la difficulté. Des sortes de pontons flottant, accrochés de chaque côté à une vedette fluviale, datant de l'ère soviétique. Au fur et à mesure de la reconquête, il faut aussi reconstruire le plus vite possible ces ouvrages d'art, qui sont indispensables à la logistique et à l'acheminement des troupes.