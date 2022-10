Ukraine : la Russie évacue ses civils à Kherson

Nos équipes près du front ont rencontré ces soldats ukrainiens victorieux. Ils affichent un moral à toute épreuve. "Tout se passe bien, on avance et les Russes, eux, ils s'en vont en courant. On leur botte les fesses. C'est très bien", lance l'un d'entre eux. Sur les dernières images de l'armée russe à l'entrainement dans la région, on y voit la formation à la hâte des dernières recrues. Position retranchée en attendant la bataille, même le général russe en charge des opérations affichent son scepticisme.