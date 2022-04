Ukraine : la solidarité des légionnaires

Constantin s'est aussi démené pour faire venir sa famille de Mykolaïv, grâce à l'aide de légionnaires moldaves et roumains. Ils sont arrivés à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) le 13 mars dernier. Sa mère, sa sœur et sa nièce sont hébergées dans un centre de vacances temporairement. Chouchoutées par les légionnaires, elles attendent un logement plus pérenne. Pour la cousine de Sergiy, en revanche, c'est le grand jour. Elle emménage dans un logement social fourni par la mairie d'Aubagne. C'est un nouveau départ pour ses enfants, un mois après avoir dit au revoir à leur père resté en Ukraine. Les placards sont pleins, remplis de dons des habitants d'Aubagne.