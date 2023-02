VIDÉO - Ukraine : LCI avec les 6500 irréductibles de Bakhmout, ville martyre sous les bombes

Elle dit se prénommer "Musique". Chaque jour, cette habitante vient jouer ici, sous les bombardements, en plein cœur de Bakhmout, à l'est de l'Ukraine. "Ce qui compte, c’est que ça vienne du cœur. Et ce que les gens ressentent en entendant la musique", raconte la jeune femme à LCI.

Comme elle, près de 6500 habitants ont décidé de rester dans la ville, par choix ou par obligation, alors que près 90% de la population a fui les bombardements russes.

Lessa non plus n’a pas l’intention de quitter Bakhmout. Quand cela est possible, cette commerçante, qui est née ici, vient vendre sa charcuterie sur ce petit marché improvisé. "Mes racines sont là. Et je veux rester. Vous comprenez ? Nous allons totalement reconstruire Bakhmout. Ce sera magnifique. La guerre va finir. Et tout sera merveilleux", veut-elle croire.