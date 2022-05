Ukraine : le contrôle des ponts au cœur de la guerre

L'armée russe avait déjà franchi la rivière en question il y a un mois. Connaissant désormais les méthodes russes et le terrain, l'armée ukrainienne a tendu un piège mortel qui aurait été élaboré par un soldat ingénieur. Il le raconte sur les réseaux sociaux. "Le fait d'avoir des héros, des personnages qui incarnent cela, c'est beaucoup plus puissant qu'un communiqué de victoire. Ça donne du courage à la population civile et stimule aussi la combativité", précise Pierre Servent, consultant Défense - TF1/LCI. Cette victoire est encourageante pour l'armée ukrainienne qui résiste encore dans l'est du pays.