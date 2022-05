Ukraine : le désespoir des civils face à l’avancée des troupes russes

Au milieu des décombres, nous croisons Oleg et Svetlana. Ils nous montrent leur salon. La vitre, le plafond et le mobilier, tout a été soufflé par l'explosion. La maison est en ruine, et eux sont toujours là. Cette maison de 200 ans, c'est tout ce qu'ils ont nous disent-ils. La guerre ne fait pas fuir tout le monde, mais elle tue indistinctement. D'après le gouvernement ukrainien, plus de dix mille civils sont morts en trois mois de conflit.