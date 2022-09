VIDÉO - Ukraine : le Kazakhstan prêt à augmenter ses livraisons d'hydrocarbures vers l'Europe, déclare son président sur LCI

À la question "Est-ce que vous pouvez exporter plus d’hydrocarbures vers l’Europe en évitant la Russie ?", le président kazhak répond sans ambiguïté. "Le Kazakhstan est prêt à fournir du pétrole via l'oléoduc Bakou-Soupsa ainsi que par la ligne ferroviaire Bakou-Batoumi. Donc, potentiellement, notre pays est capable d'exporter plus de 20 millions de tonnes de pétrole par la voie transcaspienne, à condition que des accords soient conclus et que les infrastructures soient développées".

"J'espère donc, conclut-il, que cette question pourra être abordée lors de ma visite à Paris fin novembre avec le président Macron."