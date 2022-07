VIDÉO - Le président tchétchène Ramzan Kadyrov met en scène la capitulation d'un faux Zelensky

Quant à la Tchétchénie, elle confirme par cette vidéo son rôle de caisse de résonance de la propagande russe, les autorités multipliant les vidéos de mise en scène de ses soldats maniant les armes. Mais son rôle ne se limite pas à un relais de communication. Au début du conflit, Grozny avait annoncé envoyer 10.000 hommes en soutien des troupes de Moscou. Et dans les trois grandes prises russes à l'Est de l'Ukraine, dans le Donbass, à savoir Marioupol, Severodonetsk et Lyssytchansk, tombée dimanche pour la toute dernière, les soldats tchétchènes se situaient en avant poste et étaient les premiers à rentrer dans ces villes-clé.

Des offensives documentées par de nombreuses vidéos, dans lesquelles les troupes de Ramzan Kadyrov brandissent fièrement leur drapeau. L'un des commandants tchétchènes, Zamid Chalaev, figure d'ailleurs sur les images de la conquête de ces trois centres urbains. Des forces envoyées donc en première ligne par le Kremlin pour faire plier des villes ukrainiennes résistantes mais stratégiques pour l'armée russe.