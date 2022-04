Ukraine : les agriculteurs sèment malgré la guerre

À bord de son pick-up, Valentyn Golovchenko n'a jamais cessé de parcourir ses champs de blé et de tournesol même pendant la guerre. Mais jamais il n'aurait imaginé que son métier, agriculteur, pourrait devenir aussi dangereux. "Il y a des dizaines de missiles qui sont tombés sur mon terrain. On appelle à chaque fois les démineurs pour être sûr qu'ils ne puissent plus exploser", précise-t-il.