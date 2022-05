Ukraine : les experts français sur les traces des crimes de guerre

Autant d'indices mis à la disposition de la justice pour déterminer si des crimes de guerre ont été commis. Les gendarmes se gardent bien de tirer toute conclusion. "On se contente de faire des constatations. On les matérialise après sous-forme de rapport. Et ces rapports sont mis à disposition des autorités ukrainiennes qui pourront s'en servir ou par acte devant un tribunal national, voire international tel que la CPI", indique Colonel Briche, chef de détachement à l'IRCGN. Ce sera en effet aux juges de la Cour pénale internationale (CPI) de déterminer ou non si le droit de la guerre a été violé.