VIDEO - Ukraine : "Les Russes ont un succès tactique", admet un élu du Donbass sur LCI

"Depuis le 24 février, la Russie a tiré plus de 2000 de roquettes", raconte-t-il. "Nous avons besoin d’armements anti-chars et anti-roquettes, nous avons besoin d’une aviation militaire, ces armes qui pourraient sauver des milliers d’Ukrainiens." Pour l’élu, "la situation aujourd’hui dans le Donbass est critique. Les Russes ont malheureusement un succès tactique. Dans les semaines à venir, la situation dans notre région restera compliquée, peut-être encore pendant un mois, un mois et demi, jusqu’à ce que l’Ukraine reçoive des armements massifs. Les Russes ont modifié leurs objectifs. Pour l’instant, ils réussissent malheureusement. Sur certaines zones, le rapport sur le plan de l’équipement est de 1 contre 20", analyse Volodymyr Marynich.