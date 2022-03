Ukraine : les Russes se recentrent sur le Donbass, un tournant de la guerre ?

Un tournant et surtout un aveu d'échec, selon Pierre Servent. La capitale Kiev, huit fois Paris, non seulement n'a pas été prise, mais elle n'est même pas encerclée, explique notre consultant défense TF1-LCI. Deux tours protègent la capitale ukrainienne, Irpin et Brovary, qui résistent aux assauts des troupes russes. Ces derniers sont par ailleurs gênés par la "raspoutitsa" ou le dégel des sols et la fonte des neiges. À cause de ce phénomène, la région, très riche en rivières et canaux, devient comme un bourbier. Les Russes constatent donc qu'ils ne peuvent pas prendre Kiev. Ils basculent ainsi leur effort du côté du Donbass.