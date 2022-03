Ukraine : Lviv touchée par des frappes russes

Les choses ont changé au 23e jour de l'offensive russe. Lviv a été la cible de missiles ce vendredi notamment dans la zone de l'aéroport. Précisément, six missiles de croisière ont visiblement été lancés depuis la mer Noire, depuis un sous-marin russe. Sur les six, deux ont été interceptés par la défense anti-aérienne ukrainienne et quatre se sont abattus dans cette zone de l'aéroport, sur une entreprise qui fait de la maintenance et de la réparation d'avions.