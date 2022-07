Ukraine : Lyssytchansk au cœur de la bataille du Donbass

Le secteur de Lyssytchansk, à l'est de l'Ukraine, concentre actuellement les combats les plus durs, les plus intenses et les plus terribles. Et effectivement, il y a des informations contradictoires. Selon l'Institute of War, qui documente la progression des Russes depuis le début du conflit, les Ukrainiens se seraient retirés de cette ville pour un repli tactique. Mais il y a quelques heures, un officier ukrainien était toujours tenu par eux.