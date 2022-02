Ukraine : Macron condamne l'annonce de Poutine et demande des "sanctions européennes ciblées"

Emmanuel Macron a condamné lundi la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes prorusses de l'Est de l'Ukraine, et réclamé des "sanctions européennes ciblées" à l'encontre de Moscou, selon un communiqué de l'Élysée. Le président français a demandé "une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies", en dénonçant "une violation unilatérale des engagements internationaux de la Russie et une atteinte à la souveraineté de l'Ukraine", a précisé la présidence dans un communiqué.

Dans la soirée, Emmanuel Macron s'est entretenu en même temps avec le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz, selon l'Élysée. Il avait auparavant convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale, qui s'est réuni pendant environ une heure à l'Élysée.