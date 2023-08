VIDÉO - Guerre en Ukraine : entre filets anti-mines et alertes aériennes, à Odessa, les plages accueillent à nouveau les baigneurs

Bronzer sur le sable ou aller couler quelques brasses : les habitants d'Odessa, en Ukraine, ont retrouvé un avant-goût de leur vie quotidienne d'avant la guerre. Sur les bords de la mer Noire, les plages de la ville ont enfin été rouvertes au public, un an et demi après le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Avant l'invasion du pays par les troupes du Kremlin, Odessa était réputée pour son tourisme balnéaire. Elle était même considérée comme la plus grande station de tout le pays.