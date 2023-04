VIDÉO - Ukraine : Marioupol dévastée, la Russie y tourne déjà un film

C'est une image assez stupéfiante : un an à peine après le siège et la violente bataille de Marioupol, des médias russes publient la vidéo d'un tournage réalisée il y a quelques jours dans la ville ukrainienne dévastée, aujourd'hui sous occupation russe.

On y voit des soldats et des blindés ukrainiens, des militaires en pleine discussion. Autour, des objets et des voitures en feu, une équipe de tournage à pied d'œuvre, le réalisateur qui donne ses consignes, des acteurs affublés du signe "Z", le nom de code de l'armée russe en Ukraine.