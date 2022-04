Ukraine : métro de Kharkiv, une ville sous la ville

Pour ces habitants, vivre sous terre présente un autre avantage : le son. À l'intérieur, on n'entend aucun bruit de bombardement. Alors qu'il y a tout de même une cinquantaine de tirs d'artillerie chaque jour. Certains ne vont plus jamais dehors. Il y a même une consultation pédiatrique quotidienne dans l'ancien bureau des contrôleurs de la station. Et des volontaires y distribuent trois repas gratuits par jour.