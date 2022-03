Ukraine : Odessa se barricade

Au bord de la mer Noire, l'équipe de TF1 est en train de filmer quelques images du port d'Odessa, le plus grand d'Ukraine. Ensuite, des détonations retentissent au loin. Vadim Tereshchuk, élu local, explique qu'il s'agit d'un tir de défense aérienne de l'armée ukrainienne. Une fois la frayeur passée, Vadim s'emporte : "on n'a pas peur, on est en colère. On reste fort et abandonner n'est pas une option".