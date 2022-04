Ukraine : où sont les troupes russes ?

Ces troupes ont abandonné les fronts de Kiev et de Tchernobyl pour se diriger vers le nord. L'armée russe a même quitté la quasi-totalité du nord de l'Ukraine, mais sans doute pour se redéployer ailleurs plus tard. "Les troupes qui sont au nord de Kiev vont vraisemblablement, si on en croit les déclarations, venir renforcer le front de Kharkiv et éventuellement le front est dans le Donbass", déclare le vice-amiral Michel Olhagary, ancien commandant de l'École navale.