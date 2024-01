Ukraine, Proche-Orient, JO… Face aux défis de 2024, Macron présente ses vœux aux armées ce vendredi

Emmanuel Macron présentera ses vœux aux armées, cet après-midi, à Cherbourg (Manche). Le président de la République devrait notamment revenir sur le renforcement de l'aide militaire française à l'Ukraine. La situation au Proche-Orient et la sécurisation des JO de Paris l'été prochain devraient aussi être des sujets abordés par le chef de l'État.

C'est une tradition à chaque mois de janvier. Emmanuel Macron présentera ses habituels vœux aux armées, ce vendredi après-midi, depuis la base navale de Cherbourg (Manche). Lors de son discours prévu à 15h15, selon l'Élysée, le chef de l'État "réaffirmera les principes qui guident le soutien de la France à l'Ukraine", où il compte se rendre en février pour la deuxième fois depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

Une aide à l'Ukraine renforcée ces prochains mois

La France, souvent critiquée à l'étranger pour son soutien parfois ambivalent à l'Ukraine, a répondu cette semaine en multipliant les annonces en faveur de Kiev. Elle fournira ainsi une quarantaine de missiles longue portée Scalp et une cinquantaine de bombes AASM (armement air-sol modulaire) par mois pendant un an. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a aussi promis une montée en puissance de la production d'obus de 155 mm et le financement de douze canons Caesar supplémentaires aux troupes ukrainiennes. Par ailleurs, selon Emmanuel Macron, la France est "en train de finaliser un accord" de sécurité important avec l'Ukraine du type de celui conclu le 12 janvier entre Londres et Kiev sur dix ans.

Depuis la fin de la présence française au Sahel, avec les derniers soldats qui ont quitté le Niger le 22 décembre, les armées sont régulièrement appelées à se "transformer". Elles ont toutefois été mobilisées dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas, au Proche-Orient, pour des missions humanitaires. De cette manière, un porte-hélicoptères, le Dixmude, a été reconditionné en hôpital militaire. Mouillant dans les eaux égyptiennes, il a soigné "plus d'un millier" de civils gazaouis blessés par les bombardements israéliens sur Gaza, selon Emmanuel Macron.

Les JO en ligne de mire

Le président pourrait aussi revenir sur un autre fait d'armes de la Marine française, qui s'est illustrée le 9 décembre en tirant pour la première fois des missiles en "légitime défense" en mer Rouge. Ces tirs répondaient à des attaques des rebelles yéménites Houthis qui assurent agir en solidarité avec les Palestiniens dans la bande de Gaza. Plusieurs pays européens menés par la France et l'Italie sont en discussion pour l'envoi d'une mission européenne dans la zone pour protéger cette voie maritime cruciale pour la sécurité économique de l'Europe.

Enfin, Emmanuel Macron pourrait aussi revenir sur la mobilisation attendue des armées cet été, à l'occasion de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques dans la capitale. Au moins 15.000 militaires seront sollicités pour sécuriser l'événement planétaire. 10.000 d'entre eux seront déployés en Île-de-France.