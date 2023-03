VIDÉO - Quand Luke Skywalker alerte les Ukrainiens en cas de raid aérien

Un "jedi" pour soutenir les populations civiles d'Ukraine. En cas d'alerte annonçant un possible raid aérien de la Russie sur l'Ukraine, les habitants ont pris l'habitude de recevoir un message sur leur smartphone. La voix est connue de tous : il s'agit de celle de l'acteur américain Mark Hamill, connu pour avoir incarné le personnage de Luke Skywalker, héros de la saga Star Wars.

En cas d'alerte aérienne, c'est donc la voix de Luke Skywalker qui appelle les civils à se mettre à l'abri, comme vous pouvez l'entendre dans la vidéo en tête de cet article. Passé l'événement, c'est encore ce personnage qui annonce la levée de l'alerte. En concluant avec la célèbre formule des "jedis" dans Star Wars : "May the force be with you" ("que la force soit avec vous").