Ukraine : Russes et Américains négocient secrètement

"Les Américains nous poussent dans des négociations mais sous certaines conditions. J'en préciserais trois : d'arrêter l'action militaire dans le cadre de l'opération spéciale, faire reculer nos troupes à l'endroit où elles étaient avant le 24 février, et se "repentir de tout ce que nous avons fait". Naturellement, nous disons ferme et clair et nous en sommes sûrs sans ambiguïté", déclarait-il.