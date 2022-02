VIDÉO - Ukraine : à Donetsk, les séparatistes prorusses fêtent les annonces de Poutine

Un feu d'artifice et des drapeaux russes en signes de victoire. Bien loin des condamnations diplomatiques occidentales, ils étaient plusieurs dizaines de partisans prorusses, lundi 21 février, à célébrer la décision de Vladimir Poutine de reconnaître unilatéralement l'indépendance des régions séparatistes, à l'Est de l'Ukraine. Dans une longue allocution télévisée, le président russe a jugé "nécessaire de prendre cette décision qui était mûre depuis longtemps : immédiatement reconnaître l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk".

À Donetsk, justement, les sécessionnistes, drapeaux russes à la main et le sourire aux lèvres, ont fêté cette annonce qu'ils attendaient de pied ferme. "Je le raconterai à mes enfants, c'est pour ça que j'essaie de me souvenir de ce moment", explique l'un d'entre eux. "Nous ne serions pas surpris si, dans quelque temps, grâce à cette reconnaissance, Donetsk deviendra membre à part entière de sa grande patrie historique, la Russie", espère un autre partisan, loyal au pouvoir russe, basé à Moscou.