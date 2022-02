Crise en Ukraine : "Les séparatistes n’agiraient pas sans une validation du Kremlin"

Si le camp ukrainien continue de se faire tirer dessus sans répliquer, ne risque-t-on pas une exaspération de la population ?

Non, probablement pas ici. Mais il ne s'agit pas d'une zone représentative du reste de l’Ukraine : on est dans le Donbass, avec des gens qui sont épuisés par huit ans de guerre. Quand on leur prédit que la guerre pourrait arriver, ils commencent tous par expliquer qu’elle est déjà là depuis 2014. Ils ont vécu les bombes, les snipers et les obus depuis des années, avec plus ou moins d’intensité. On sent à la fois de la lassitude et un déni de la menace russe, qu’il soit authentique ou non.

Ici, même dans la zone sous contrôle ukrainien, plus on s’approche de la ligne de front, moins l’on rencontre de sentiments anti-russes, au contraire. C’est une région russophone, et russophile, où l'on demeure plus tourné vers l’est que vers l’ouest. La ligne de séparation, tracée en 2014, aurait aussi bien pu englober cette zone. Nous avons tout de même filmé des préparatifs pour une éventuelle invasion, des premiers secours notamment, ou des stocks d’eau. Toretsk est près du front, avec ses 30.000 habitants, et l’armée ukrainienne a ses positions avancées pas très loin. C'est à la fois une zone de vie et une zone de guerre.

Même les militaires ukrainiens, qui portent pourtant la parole officielle, semblent ne pas croire non plus à une opération russe de grande ampleur. Ils pensent, eux, que Poutine utilise la situation de la population du Donbass comme un levier pour obtenir des gains diplomatiques ou stratégiques. Que ce soit la population ou l’armée, et même si on se prépare, c’est avec la conviction que tout cela est un jeu, et qu’in fine, la guerre d’envergure mondiale qu’on leur prédit n’aura pas lieu.