Ukraine-Russie : malgré une possible désescalade, les habitants restent vigilants

"Pourquoi j'aurais peur ? On vit ici, c'est comme ça", assure une des 380 habitants qui seraient pourtant en première ligne si Moscou devait envahir l'Ukraine. "J'ai ma famille de l'autre côté. Et puis, que ce soit sous les tsars ou à l'époque soviétique, on était bien les mêmes !", estime de son côté Nikolaï Lebediev, serein quant aux événements.

Quelques mètres plus loin néanmoins, en Biélorussie, depuis six jours, d'importantes manœuvres militaires russes sont menées. 30.000 hommes s'entraînent intensément, prêt à fondre sur l'Ukraine si l'ordre est donné. Ces exercices grandeur nature doivent se poursuivre jusqu'au 20 février. Rien n'y manque : artillerie, chars d'assaut et même, troupes aéroportées.

À partir de la frontière, il ne faudrait alors pas plus de trois heures aux chars russes pour atteindre Kiev, la capitale de l'Ukraine, également prête à une attaque imminente. La ville a ainsi remis en état ses 500 bunkers blindés datant de l'ère soviétique. Certains sont équipés de leur propre groupe électrogène, voire d'une réserve de masques à gaz. "Nous sommes prêts, notre défensive est très bien organisé", affirme Roman Tkachuk, directeur des services municipaux de la sécurité de la capitale.