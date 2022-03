VIDÉO - Ukraine : la guerre de com’ menée par l’armée russe

Plus loin, il y a aussi des équipements vendus ou livrés par des pays étrangers. Ces militaires russes montrent, pour la première fois à la presse occidentale, des lance-missiles anti-chars retrouvés sur le champ de bataille. "C’est assez facile à manipuler. Cela peut percer un blindé à courte distance", détaille l'un des militaires. "Ça a été produit par les Suédois et les Britanniques. On en a récupéré une trentaine et nos soldats apprennent à s’en servir désormais", ajoute-t-il. Avec ces expositions dignes d'un musée, Moscou semble clairement marteler le message suivant : "les livraisons d’armes ne nous empêcheront pas d’aller au bout de nos opérations".