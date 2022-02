Ukraine - Russie : que veulent les habitants de la région du Donbass ?

Dans la librairie de l'avenue Artyoma, pas de surprise, on trouve toutes sortes de livres, tous écrits en russe. Au supermarché, nous constatons que beaucoup de produits viennent de Russie ou de Biélorussie. Et ce n'est pas tout, la monnaie aussi est russe. Les gâteaux, le pain, les jus de fruit, les fruits, les légumes... tout se paie en rouble. De toute façon au Donbass, on ne trouve plus de monnaie ukrainienne. Toutes les banques sont fermées depuis sept ans. Sur l'avenue principale de Donestk trône un gigantesque slogan : "Nous sommes le Donbass russe".