REPORTAGE - Guerre en Ukraine : comment Kiev et Moscou se livrent une bataille de drones kamikazes

Le mois dernier, l’Ukraine a riposté par une attaque sans précédent : une dizaine de drones maritimes et sous-marins ont été envoyés dans le port de Sébastopol. Une opération non revendiquée, mais saluée par tous les Ukrainiens. "Je ne ferai pas de commentaires. Je n’ai pas d’infos là-dessus. On est au XXIᵉ siècle. C’est une guerre de drones et d’artillerie", déclare un soldat. Ce jour-là, la mission de cette équipe se finit bien. L’Ukraine affirme vouloir doubler ses capacités en drones ces prochains mois afin de remporter la bataille de Kherson.