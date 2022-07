Ukraine - Russie : un accord pour sauver le blé

Depuis le début de la guerre, il est à l'arrêt. Le port d'Odessa en Ukraine, encore bombardé ce samedi matin, devrait en partie reprendre ses activités. Sous l'égide de l'ONU, Ukraine et Russie ont signé un accord vendredi. Le blé ukrainien pourra à nouveau être exporté. Qu'est-ce que ça change ? La mer Noire devient un espace neutre. Désormais, les navires marchands devraient pouvoir circuler en toute sécurité. Ils pourront rejoindre la Turquie et l'Afrique du Nord. L'Ukraine pourra exporter les 25 millions de tonnes de blé entassées dans des silos et réduire les menaces de famine.